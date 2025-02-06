В Калининском районе Новосибирска без света остались более 600 домов

6 февраля электроснабжение прервалось у жителей Новосибирска из Калининского района. Речь идет об улицах Солидарности, Мошковская, Знаменская, Магистральная, Коченевская, Спасская, Убинская, Ордынская, Тогучинская, Ирменская, Здвинская, Красноозерская, Каргатская, Купинская, Карасукская, Доволенская, Чановская, Кочковская, Маслянинская, Бориса Полевого, Николая Кудрина, Геннадия Заволокина, Дергунова, Курчатова, Богдана Хмельницкого, Народная, Советской Сибири, Леваневского, 12-го Декабря, Костонаева, Галковского, МОПРа, Свободы, Войкова, Светлая, Плеханова, Малая Кавалерийская и Хоккейная.
Соответствующую информацию подтверждает муниципальный портал «Мой Новосибирск». Судя по карте, на данный момент света нет как минимум в 611 домах. Данное отключение называют плановым, причина — ремонтные работы.