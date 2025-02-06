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10 тонн опасной молочной продукции выявлено в Нижегородской области

У продукции нарушена прослеживаемость.

10 тонн масла сливочного «Традиционное» из Свердловской области поступило в адрес молокоперерабатывающего предприятия Борского округа Нижегородской области. Об этом сообщает управлением Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Установлено, что при изготовлении масла использовано сырье неизвестного происхождения. Также было выявлено отсутствие сведений о декларациях предприятия-изготовителя в Едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.

«Иными словами, продукция поступила с нарушением принципа прослеживаемости. Часть поступившего масла была использована в переработку и была направлена на территорию Тверской области», — говорится в сообщении.

В адреса предприятия-производителя, предприятия-получателя, а также в адрес управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям направлены информационные письма по установленным фактам.

Хозяйствующий субъект ведет отзыв всей партии подконтрольной продукции.