10 тонн опасной молочной продукции выявлено в Нижегородской области

10 тонн масла сливочного «Традиционное» из Свердловской области поступило в адрес молокоперерабатывающего предприятия Борского округа Нижегородской области. Об этом сообщает управлением Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
Установлено, что при изготовлении масла использовано сырье неизвестного происхождения. Также было выявлено отсутствие сведений о декларациях предприятия-изготовителя в Едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.
«Иными словами, продукция поступила с нарушением принципа прослеживаемости. Часть поступившего масла была использована в переработку и была направлена на территорию Тверской области», — говорится в сообщении.
В адреса предприятия-производителя, предприятия-получателя, а также в адрес управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям направлены информационные письма по установленным фактам.
Хозяйствующий субъект ведет отзыв всей партии подконтрольной продукции.