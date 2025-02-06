Часть жителей Батайска осталась без света

Об этом сообщает пресс-служба АО «ДонЭнерго».
Без света остались жители ул. Белинского, ул. Колхозная, ул. Гайдаш, ул. Орджоникидзе.
Ориентировочно подачу электроэнергии восстановят в течение трех часов.
В 9:55 в Батайск произошло технологическое нарушение в сети 6 кВ, что привело к частичному отключению потребителей.
Об этом сообщает пресс-служба АО «ДонЭнерго».
Без света остались жители ул. Белинского, ул. Колхозная, ул. Гайдаш, ул. Орджоникидзе.
Ориентировочно подачу электроэнергии восстановят в течение трех часов.