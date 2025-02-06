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Часть жителей Батайска осталась без света

В 9:55 в Батайск произошло технологическое нарушение в сети 6 кВ, что привело к частичному отключению потребителей.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба АО «ДонЭнерго».

Без света остались жители ул. Белинского, ул. Колхозная, ул. Гайдаш, ул. Орджоникидзе.

Ориентировочно подачу электроэнергии восстановят в течение трех часов.

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