Главные свойства руколы: чем она полезна и кому может быть противопоказана

Для усиления аромата руколу иногда обжаривают буквально несколько секунд в оливковом масле. Но чаще всего ее едят сырой, чтобы сохранить максимум витаминов и фирменную горчичную нотку. В некоторых кухнях листья руколы добавляют в смузи, где она «соседствует» со шпинатом, огурцом, яблоком и другими сочетаемыми ингредиентами. Для тех, кто любит экспериментировать, рукола может стать основой соусов: ее перебивают в блендере с чесноком, орешками, маслом и получают зеленое песто.