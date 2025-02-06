Пять мигрантов-нелегалов выдворят из Новосибирской области

Выявленные нарушители не предприняли действий по урегулированию своего правового положения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.12.2024 № 1126. В отношении них были составлены административные протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ.