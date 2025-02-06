Пять мигрантов-нелегалов выдворят из Новосибирской области

В Искитимском районе Новосибирской области сотрудники полиции провели рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства, в результате которых было установлено пребывание на территории региона нелегальных иностранных граждан, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Операция проводилась сотрудниками Главного управления МВД России по Новосибирской области при поддержке спецподразделения Управления Росгвардии по Новосибирской области. В ходе рейда была проверена законность пребывания в России 13 иностранных граждан, из которых пятеро находились на территории страны нелегально.
Выявленные нарушители не предприняли действий по урегулированию своего правового положения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.12.2024 № 1126. В отношении них были составлены административные протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ.
На основании решения правоохранительных органов, иностранные граждане, нарушившие миграционное законодательство, будут подвергнуты административному выдворению с территории Российской Федерации в форме принудительного контролируемого выезда. Им также будет запрещен въезд в Россию в дальнейшем.