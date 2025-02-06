Несказочные разборки. Татарский театр кукол могут лишить спектаклей

Последствия патентного удара ощущаются не только в театральной сфере. В ноябре 2024 года компания впервые подала иск против магазина «Казанские подарки», где во время контрольной закупки была обнаружена фигурка с надписью «Шурале». Суд признал нарушение прав на товарный знак, и магазин вынужден был выплатить компенсацию. Результат стал предвестником того, что с прилавков сувенирных лавок начинают исчезать фигурки с изображением сказочных героев, а продавцы не могут объяснить покупателям, почему любимые персонажи стали недоступны.