Несказочные разборки. Татарский театр кукол могут лишить спектаклей

Театр кукол «Экият», прославившийся спектаклями по мотивам татарских сказок, оказался в эпицентре судебного разбирательства. Частная компания требует 10 тысяч рублей за каждый показ спектакля «Су анасы», где звучат имена героев, известных каждому казанскому ребёнку.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Пересечение интересов.
Первое судебное заседание по иску против «Экията» прошло в Казани. Юрист-консультант театра Олеся Зиннатуллина ходатайствовала о привлечении Управления Федеральной антимонопольной службы, полагая, что решение антимонопольного органа могло бы повлиять на итоговое решение суда. Однако представитель истца Елена Питиримова возразила, что рассматривается исключительно нарушение прав на товарный знак, а антимонопольная проверка касается иных вопросов.
Суд отказал привлечь УФАС, сославшись на различие предметов рассмотрения, и вместо этого в дело были приглашены Министерство культуры Татарстана и Татарское агентство интеллектуальной собственности. Следующее заседание назначили на 4 марта. Юристы театра уже готовят аргументы для защиты «Су анасы», ведь если суд признает патент недействительным, это может стать прецедентом для отмены других подобных регистраций.
Патентование сказок.
История началась еще осенью прошлого года, когда владелец компании «Национальные игрушки» Искандер Асянов зарегистрировал товарные знаки на знаменитые имена героев татарского фольклора — в их числе оказались не только Су анасы и Шурале, но и Камыр-Батыр, Кар Кызы, даже Казанская царица Сююмбике. Вскоре после регистрации компания потребовала от театра кукол «Экият» компенсацию в размере полумиллиона рублей за использование этих имён в афишах и спектаклях.
Как выяснилось, зарегистрировать в Роспатенте можно почти любое слово, если оно не относится к государственным символам или иным охраняемым наименованиям. Но когда регистрация ограничивает свободное использование народного достояния, возникает риск, что суд может признать такую регистрацию недействительной.
Сувенирный кризис.
Последствия патентного удара ощущаются не только в театральной сфере. В ноябре 2024 года компания впервые подала иск против магазина «Казанские подарки», где во время контрольной закупки была обнаружена фигурка с надписью «Шурале». Суд признал нарушение прав на товарный знак, и магазин вынужден был выплатить компенсацию. Результат стал предвестником того, что с прилавков сувенирных лавок начинают исчезать фигурки с изображением сказочных героев, а продавцы не могут объяснить покупателям, почему любимые персонажи стали недоступны.
Такая ситуация пугает не только предпринимателей, но и поклонников народных сказок, для которых образы Шурале и Су анасы являются неотъемлемой частью татарской культуры.
Голос защиты культуры.
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова решительно выступила против попыток коммерциализации народного достояния.
«Мы не будем платить за использование образов, которые принадлежат всему народу», — заявила она, сравнив требования компании с «потребительским экстремизмом».
По её мнению, уступки означали бы признание права частного предпринимателя на культурные символы, что абсолютно неприемлемо.
Депутат Госдумы Айрат Фаррахов поддержал позицию министра и направил запрос в Минэкономразвития и Роспатент. В ответ ведомства отметили, что регистрация товарных знаков на объекты культурного наследия противоречит Гражданскому кодексу.
«Герои сказок — часть нашей идентичности. Они не могут стать чьей-то собственностью», — подчеркнул Фаррахов.
Что принесёт завтрашний день?
Следующее заседание суда, назначенное на 4 марта, обещает внести ясность в ситуацию. Если суд отменит патент на имя Су анасы, это станет важным сигналом для всех культурных учреждений Татарстана и России в целом. Эксперты считают, что такой прецедент может положить конец приватизации народного достояния, которое должно принадлежать всем.
Театр кукол «Экият» продолжает показывать спектакль «Су анасы», несмотря на растущие судебные риски, а зрители с замиранием сердца наблюдают за развитием событий. Представители культуры и власти настойчиво заявляют, что народное достояние не продается. И пусть в зале суда решится судьба «Су анасы», важно, чтобы в нашей стране осталась возможность свободно творить и передавать культурные традиции без давления коммерческих интересов.