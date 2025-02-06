Непогода обесточила 11 сел на востоке Крыма

«Прокуратура Крыма контролирует проведение работ по восстановлению подачи электроснабжения гражданам в нескольких селах Ленинского района, которое было ограничено в связи с аварией по причине неблагоприятных погодных условий», — сказано в сообщении надзорного ведомства.