Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Непогода обесточила 11 сел на востоке Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости Крым. Массовые отключения света произошли в Ленинском районе Крыма из-за непогоды, обесточены 11 населенных пунктов. Об этом сообщили в «Крымэнерго».

В четверг аварийные отключения произошли в селах Марьевка, Ленинское, Вязниково, Марфовка, Горностаевка, Глазовка, Осовины, Юркино, Мысовое, Азовское, Щелкино. Энергетики работают на местах. Ход проведения восстановительных работ контролирует прокуратура республики.

«Прокуратура Крыма контролирует проведение работ по восстановлению подачи электроснабжения гражданам в нескольких селах Ленинского района, которое было ограничено в связи с аварией по причине неблагоприятных погодных условий», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

Правоохранители оценят соблюдение требований жилищно-коммунального законодательства, в том числе своевременность проведения ремонтов на сетях.

ЖКХ