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В Омской области 7 февраля простятся с Даниилом Фетисовым, погибшим в зоне СВО

Ему было 26 лет.

Источник: Комсомольская правда

В селе Троицкое Омской области завтра, 7 февраля, простятся с погибшим в зоне СВО 26-летним Даниилом Фетисовым. Об этом сообщили в администрации поселения.

Даниил Фетисов родился 12 мая 1998 года. С 1 сентября 2005 года учился в Троицкой школе.

Во время учебы омич отличался любознательностью, усердием, добротой и отзывчивостью. Помимо учебы, он занимался спортом и принимал участие в соревнованиях по легкой атлетике и баскетболу.

«Был заботливым братом и надежной опорой для отца. Его отсутствие оставит глубокую пустоту в жизни всех, кто его знал и любил. Соболезнуем родным и близким Даниила в этой тяжелой утрате», — рассказали в администрации.

Прощание с Даниилом Фетисовым пройдет завтра, 7 февраля, в 11:00 в СДК «Троицкий» по адресу: улица Новая, 36 А.

Редакция «КП Омск» выражает соболезнования семье и близким Даниила Фетисова.