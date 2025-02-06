Мороженое из Иркутской области больше всего любят в Монголии

344 тонны мороженого отправили за рубеж предприятия Иркутской области в 2024 году. Это более 110 млн рублей выручки. Стоимостный рост экспорта любимого всеми десерта в Приангарье составил 10%, сообщают в пресс-службе Иркутской таможни.
При этом основным потребителем стала Монголия. За 12 месяцев в эту страну сибиряки отправили более 330 тонн пломбира и других видов мороженого общей стоимостью более 13 млн рублей. Также сливочное лакомство вывозилось в Китай и Казахстан.
Больше и чаще мороженое заказывали летом. Только затри месяца было экспортировано более 130 тонн.
Напомним, предприимчивые бизнесмены из Иркутска открыли магазин в арочном пространстве девятиэтажного дома.