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Мороженое из Иркутской области больше всего любят в Монголии

В 2024 году предприниматели Приангарья отправили за границу 344 тонны десерта.

Источник: Комсомольская правда

344 тонны мороженого отправили за рубеж предприятия Иркутской области в 2024 году. Это более 110 млн рублей выручки. Стоимостный рост экспорта любимого всеми десерта в Приангарье составил 10%, сообщают в пресс-службе Иркутской таможни.

При этом основным потребителем стала Монголия. За 12 месяцев в эту страну сибиряки отправили более 330 тонн пломбира и других видов мороженого общей стоимостью более 13 млн рублей. Также сливочное лакомство вывозилось в Китай и Казахстан.

Больше и чаще мороженое заказывали летом. Только затри месяца было экспортировано более 130 тонн.

Напомним, предприимчивые бизнесмены из Иркутска открыли магазин в арочном пространстве девятиэтажного дома.