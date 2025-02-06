Более 250 новогодних елей отправились в хабаровский зоопарк

В Хабаровском крае завершилась акция «Елочный круговорот» (0+), организованная региональным оператором по обращению с ТКО «РегСтройКом» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Акция, проходившая до 31 января, призывала жителей города сдавать отслужившие новогодние ели в специально установленные контейнеры, а не выбрасывать их в обычные мусорные баки, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Инициативу поддержали Министерство жилищно-коммунального хозяйства и Министерство природных ресурсов Хабаровского края. В двух густонаселенных районах города были установлены вместительные накопители для хвойных деревьев. Жители Хабаровска активно откликнулись на призыв, сдав более 250 пихт, сосен и елей.
— Сразу после новогодних праздников регоператор установил вместительные накопители под отслужившие свое хвойные деревья в двух густонаселенных районах Хабаровска. И жители охотно поддержали акцию, — рассказали в краевом министерстве ЖКХ.
Все собранные деревья были переданы в Приамурский зоопарк имени В. П. Сысоева. Они послужат для обогащения среды обитания животных и будут использоваться в качестве кормовой добавки. Последние елки были вывезены с контейнерных площадок по ул. Шатова, 2а и ул. Вахова, 10б в минувшие выходные.
Министерство ЖКХ Хабаровского края отметило успешное проведение акции и выразило намерение расширить ее масштабы в следующем году. Напомним, что ООО «РегСтройКом» приступило к работе в качестве нового регионального оператора с 1 января 2025 года.