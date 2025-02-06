Более 250 новогодних елей отправились в хабаровский зоопарк

Все собранные деревья были переданы в Приамурский зоопарк имени В. П. Сысоева. Они послужат для обогащения среды обитания животных и будут использоваться в качестве кормовой добавки. Последние елки были вывезены с контейнерных площадок по ул. Шатова, 2а и ул. Вахова, 10б в минувшие выходные.