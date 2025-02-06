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Спасатели МЧС продолжают помогать хабаровчанам в непогоду

В Хабаровске продолжается борьба с последствиями снегопада.

Источник: РИА "Новости"

В некоторых районах города движение все еще затруднено.

Сотрудники МЧС России продолжают помогать автомобилистам, попавшим в трудную ситуацию. Так, пожарные помогли водителю эвакуатора на заснеженном участке дороги в районе переулка Картографического. Они предоставили буксировочный трос, чтобы облегчить маневр.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть внимательными на дорогах. Пешеходам также следует быть осторожными.

Синоптики прогнозируют, что снегопад в Хабаровске продлится ещё несколько дней.

МЧС