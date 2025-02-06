Спасатели МЧС продолжают помогать хабаровчанам в непогоду

В некоторых районах города движение все еще затруднено.
Сотрудники МЧС России продолжают помогать автомобилистам, попавшим в трудную ситуацию. Так, пожарные помогли водителю эвакуатора на заснеженном участке дороги в районе переулка Картографического. Они предоставили буксировочный трос, чтобы облегчить маневр.
Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть внимательными на дорогах. Пешеходам также следует быть осторожными.
Синоптики прогнозируют, что снегопад в Хабаровске продлится ещё несколько дней.