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Белорусские ученые предлагают запретить металлоискатели

МИНСК, 6 фев ― Sputnik. Ученые предлагают запретить физлицам использование металлодетекторов, заявил журналистам директор Института истории Национальной академии наук Беларуси Вадим Лакиза, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Ты можешь покупать. Хочешь ― продавай, но использовать можно только в научных или специальных целях.

пояснил Вадим Лакиза

Он добавил, что речь идет о запрете по аналогии с недавними ограничениями по беспилотникам. Их разрешено использовать и хранить только организациям.

Стоит остро, даже сверх, наверное, остро проблема черных копателей. К сожалению, это общемировая проблема и в соседних государствах.

подчеркнул ученый

Лакиза обратил внимание, что через интернет открыто продаются археологические артефакты, которые по закону считаются собственностью государства. Поэтому обсуждается совершенствование механизма закрытия таких сайтов.

Ученый добавил, что такие лоты выставляют на продажу не только на специализированных ресурсах, но и на широко известных онлайн-площадках объявлений. Хотя за такую продажу предусмотрена административная ответственность.

Вот смотрите Belklad, например. Даже на «Куфаре» продаются археологические артефакты.

сказал Вадим Лакиза

Он подчеркнул, что все это продается незаконно.

В целом уже подготовлен план по борьбе с нелегальным поиском и оборотом археологических артефактов на 2024−2027 годы.