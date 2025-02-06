Минтранс через суд оспорит запрет на перенос автобусных маршрутов в Ростове

Министерство транспорта Ростовской области и два автотранспортных предприятия решили оспорить запрет на перенос автобусных маршрутов. Жалобы на решение донского арбитража теперь рассмотрят в 15 арбитражном апелляционном суде.
Известно, что заявление от минтранса с требованием пересмотреть ситуацию поступило 30 января. Материалы в инстанции уже приняли. Слушания назначили на 25 февраля 2025 года.
Напомним, ранее Арбитражный суд Ростовской области поддержал иск ООО «Ростдонавтовокзал» и посчитал незаконным перенос ряда маршрутов на новый автовокзал «Центральный».
Речь шла о рейсах, соединяющих Ростов-на-Дону с Новочеркасском, Волгодонском, Шахтами, Новошахтинском, а также с поселками Персиановский, Зимовники, Коврино, станицами Заветное, Селивановская, Багаевская, с хуторами Арпачин и Елкин.