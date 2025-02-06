Капремонт путепровода у Мызинского моста вошёл в активную фазу

Первый этап капитального ремонта путепровода у Мызинского моста вошёл в активную фазу в Нижнем Новгороде, сообщили в МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей».
Работы проходят в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», ставшим продолжением нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Для удобства жителей решено полностью не перекрывать движение.
Мызинский путепровод, как и одноименный мост, является важным узлом федеральной трассы М-7. По информации ГУММиД, интенсивность движения на переправе достигает 120 тысяч автомобилей в сутки. Сейчас первый этап капремонта путепровода вошел в активную фазу, всего их будет три.
«Мостовики называют балки пролетных строений “сердцем” путепровода или опорой для дорожного полотна — на них армируется плита проезжей части, производится гидроизоляция, — рассказал заместитель гендиректора МКУ “ГУММиД” Илья Беба. — Старые балки Мызинского путепровода со стойкостью полвека выполняли свою работу. Естественно, что за это время на них стали появляться дефекты, а арматура подверглась коррозии».
По словам главного инженера компании-подрядчика Сергея Чернова, на объекте для подъема железобетонных конструкций задействованы кран грузоподъемностью до 230 тонн и бригада рабочих до 15 человек в смену.
«Ремонт сейчас производится на двух крайних полосах путепровода по направлению в Заречную часть города, которые ограничены для движения транспорта», — уточнил Чернов.
Сейчас проезд осуществляется по четырем полосам: по две в оба направления.
Работы продлятся до декабря 2026 года.