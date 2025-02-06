Капремонт путепровода у Мызинского моста вошёл в активную фазу

Мызинский путепровод, как и одноименный мост, является важным узлом федеральной трассы М-7. По информации ГУММиД, интенсивность движения на переправе достигает 120 тысяч автомобилей в сутки. Сейчас первый этап капремонта путепровода вошел в активную фазу, всего их будет три.