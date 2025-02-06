Запустят еще один рейс между Индией и Казахстаном

По данным Минтранса, в период весенне-летней навигации ожидается увеличение пассажирских рейсов между странами до 24 рейсов в неделю по 5 авиамаршрутам. В ведомстве уточнили, что сейчас регулярные рейсы выполняются по маршрутам: Алматы — Дели (7 рейсов в неделю Air Astana, 7 рейсов IndiGo), Алматы — Гоа (2 рейса SCAT), Астана — Гоа (2 рейса FlyArystan).