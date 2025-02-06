Запустят еще один рейс между Индией и Казахстаном

Уточняется, что Министерство транспорта работает над расширением маршрутов и привлечением иностранных бюджетных авиакомпаний. Так, 5 февраля авиационные власти Казахстана встретились с руководством индийского перевозчика Indigo и представителями аэропорта Астаны.
В результате с 14 мая 2025 года авиакомпания планирует открытие нового направления по маршруту Астана — Дели. Рейсы будут выполняться с частотой 3 раза в неделю на воздушных судах типа А-320/321.
Кроме того, как сообщалось ранее, казахстанская авиакомпания Air Astana с 20 апреля 2025 года открывает рейсы в Индию по маршруту Алматы — Мумбаи с частотой 3 раза в неделю на воздушном судне типа Airbus.
По данным Минтранса, в период весенне-летней навигации ожидается увеличение пассажирских рейсов между странами до 24 рейсов в неделю по 5 авиамаршрутам. В ведомстве уточнили, что сейчас регулярные рейсы выполняются по маршрутам: Алматы — Дели (7 рейсов в неделю Air Astana, 7 рейсов IndiGo), Алматы — Гоа (2 рейса SCAT), Астана — Гоа (2 рейса FlyArystan).