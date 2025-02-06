Худруком Маршакфеста назначили главного режиссера Воронежского ТЮЗа

Десятый детский фестиваль «Маршак», который не случился осенью 2024-го, будет весной 2025-го. Сегодня, 6 февраля, дирекция Платоновского фестиваля (чья команда делает и Маршакфест) озвучит даты проведения форума и его программу. А пока известна другая новость: худруком фестиваля «Маршак» назначили Максима Иванова — главного режиссера Воронежского театра юного зрителя.
Максим Иванов — выпускник режиссерского факультета ГИТИСа, сотрудничал с театром «Школа драматического искусства» (Москва), Казанским ТЮЗом, Молодежным театром «Ангажемент» (Тюмень), театром «Центр драматургии и режиссуры» (Москва). Главрежем Воронежского ТЮЗа стал летом 2024-го. В репертуаре нашего театра два спектакля Максима Иванова — «Маруся» (2022) по пьесе Натальи Шор, а также «Щелкунчик» (2024).