Худруком Маршакфеста назначили главного режиссера Воронежского ТЮЗа

Десятый детский фестиваль «Маршак», который не случился осенью 2024-го, будет весной 2025-го. Сегодня, 6 февраля, дирекция Платоновского фестиваля (чья команда делает и Маршакфест) озвучит даты проведения форума и его программу. А пока известна другая новость: худруком фестиваля «Маршак» назначили Максима Иванова — главного режиссера Воронежского театра юного зрителя.