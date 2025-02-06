Власти Челябинска анонсировали комплексное развитие территории в районе Карпова пруда

«В рамках комплексного развития территории на первом этапе победителю необходимо представить в администрацию города документацию по планировке территории и концепцию проекта. В них должно быть предусмотрено размещение новых объектов с учетом инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, которые необходимы для обслуживания не только планируемой застройки, но и существующей рядом с ней», — уточнили в мэрии.