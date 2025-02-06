Власти Челябинска анонсировали комплексное развитие территории в районе Карпова пруда

«Новая территория, которую ждет комплексное развитие, расположена в районе Карпова пруда в границах улиц Татищева, Медовая, Тенистая и Северная», — говорится в сообщении.
Аукцион на право заключения договора о КРТ завершен, заявились 11 участников, начальная цена возросла с 11 до 165 млн рублей.
Победителем признано ООО СЗ «Территория будущего», с которым теперь будет заключен договор.
«В рамках комплексного развития территории на первом этапе победителю необходимо представить в администрацию города документацию по планировке территории и концепцию проекта. В них должно быть предусмотрено размещение новых объектов с учетом инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, которые необходимы для обслуживания не только планируемой застройки, но и существующей рядом с ней», — уточнили в мэрии.
Срок реализации КРТ составляет 10 лет.
Участок площадью 21,9 га расположен между поселками Тарасовка и Шершни. Согласно документации, на территории можно возводить малоэтажные и высотные дома, административные здания, общежития, школы, поликлинику и многое другое.