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В Кишиневе активизировались мошенники: Теперь они предлагают купить’выгодный" абонемент на общественный транспорт — как не попасться

Граждан просят не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить личные данные на неизвестных сайтах.

Источник: Комсомольская правда

Государственное предприятие «Regia Transport Electric» информирует, что в интернете распространяется пост, рекламирующий ложное предложение по абонементам на общественный транспорт.

Согласно этому посту, якобы доступен абонемент на 6 месяцев всего за 39 MDL. Эта информация не является достоверной и не поступает из официальных источников.

Граждан просят не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить личные данные на неизвестных сайтах. Для получения точной информации рекомендуется обращаться только к официальным источникам.