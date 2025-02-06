Государственное предприятие «Regia Transport Electric» информирует, что в интернете распространяется пост, рекламирующий ложное предложение по абонементам на общественный транспорт.
Согласно этому посту, якобы доступен абонемент на 6 месяцев всего за 39 MDL. Эта информация не является достоверной и не поступает из официальных источников.
Граждан просят не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить личные данные на неизвестных сайтах. Для получения точной информации рекомендуется обращаться только к официальным источникам.