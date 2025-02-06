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Умер бывший первый замминистра иностранных дел Титов

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Бывший первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов скончался в четверг, сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

Источник: © РИА Новости

Сенатор ранее занимал пост статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел РФ.

«Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали, общались семьями и были активными спортсменами», — написал Карасин в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, Титов обладал жестким характером, который в министерстве иностранных дел знали, «его уважали, но часто и побаивались».

«В целом он был незаурядным человеком, умел принимать и отстаивать собственные решения. Скажу прямо, для меня случившееся — большое личное горе. Владимир Геннадьевич навсегда останется с нами и в нас. Царствие ему Небесное», — написал Карасин.

Титов курировал в МИД отношения с европейскими странами и административные вопросы.

Он родился в 1958 году, в 1980 году окончил МГИМО, владел английским и шведским языками.

В системе МИД Титов работал с 1980 года: занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате МИД России и за рубежом. В частности, с 1993 по 1997 год был советником-посланником посольства России в Швеции, в 1997—1999 годах — директором второго европейского департамента, с 1999 по 2004 год — послом России в Болгарии, в 2004—2005 годах возглавлял департамент кадров МИД, а также был членом коллегии МИД. В 2005—2013 годах Титов занимал пост замглавы МИД России, в апреле 2013 года был назначен первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. На этой должности Титов проработал до августа 2024 года.