Умер бывший первый замминистра иностранных дел Титов

В системе МИД Титов работал с 1980 года: занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате МИД России и за рубежом. В частности, с 1993 по 1997 год был советником-посланником посольства России в Швеции, в 1997—1999 годах — директором второго европейского департамента, с 1999 по 2004 год — послом России в Болгарии, в 2004—2005 годах возглавлял департамент кадров МИД, а также был членом коллегии МИД. В 2005—2013 годах Титов занимал пост замглавы МИД России, в апреле 2013 года был назначен первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. На этой должности Титов проработал до августа 2024 года.