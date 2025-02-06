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Ограничение движения продлили по улице Баррикад в Иркутске

Это связано с метеоусловиями и строительством тепловой магистрали.

Источник: Комсомольская правда

Внимание, водители Иркутска! По улице Баррикад продлены сроки ограничения движения. Так, сужение на одну полосу будет действовать на пересечении с Фридриха Энгельса до 22:00 28 февраля.

— Мера связана со строительством тепловой магистрали от ТК-7Е по улице Баррикад, — объясняют в соцсетях администрации города.

Также до 22:00 30 июня ограничено движение транспорта по улице Баррикад на участке от Писарева до Черского. В данном случае помешали метеоусловия. Из-за непогоды рабочие не смогут качественно восстановить асфальтовое покрытие и благоустройство.

Напомним, предприимчивые бизнесмены из Иркутска открыли магазин в арочном пространстве девятиэтажного дома. Суд вынес решение о сносе.