Ограничение движения продлили по улице Баррикад в Иркутске

Внимание, водители Иркутска! По улице Баррикад продлены сроки ограничения движения. Так, сужение на одну полосу будет действовать на пересечении с Фридриха Энгельса до 22:00 28 февраля.
— Мера связана со строительством тепловой магистрали от ТК-7Е по улице Баррикад, — объясняют в соцсетях администрации города.
Также до 22:00 30 июня ограничено движение транспорта по улице Баррикад на участке от Писарева до Черского. В данном случае помешали метеоусловия. Из-за непогоды рабочие не смогут качественно восстановить асфальтовое покрытие и благоустройство.
Напомним, предприимчивые бизнесмены из Иркутска открыли магазин в арочном пространстве девятиэтажного дома. Суд вынес решение о сносе.