Мэр Хабаровска попросил помощи в уборке снега

По поручению мэра Хабаровска все службы администрации и подведомственные организации будут участвовать в уборке города после циклона. Основные работы начнутся в пятницу, 7 февраля. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сотрудники мэрии и предприятий уже не раз выходили на улицы для уборки снега. С начала циклона работники начали чистить тротуары и подходы к пешеходным переходам. Уборка продолжается круглосуточно, так как за первые шесть дней февраля выпало 88% месячной нормы осадков.
Мэр призвал коллективы всех предприятий и организаций выйти в пятницу на уборку своих территорий.
«Также прошу молодежь и волонтеров помочь коммунальным службам», — сказал Сергей Кравчук.
Из-за большого количества снегоуборочной техники, работающей ночью, хабаровчан просят убрать свои машины с основных дорог.