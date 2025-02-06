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Мэр Хабаровска попросил помощи в уборке снега

Всех ждут на уборку 7 февраля.

Источник: Комсомольская правда

По поручению мэра Хабаровска все службы администрации и подведомственные организации будут участвовать в уборке города после циклона. Основные работы начнутся в пятницу, 7 февраля. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сотрудники мэрии и предприятий уже не раз выходили на улицы для уборки снега. С начала циклона работники начали чистить тротуары и подходы к пешеходным переходам. Уборка продолжается круглосуточно, так как за первые шесть дней февраля выпало 88% месячной нормы осадков.

Мэр призвал коллективы всех предприятий и организаций выйти в пятницу на уборку своих территорий.

«Также прошу молодежь и волонтеров помочь коммунальным службам», — сказал Сергей Кравчук.

Из-за большого количества снегоуборочной техники, работающей ночью, хабаровчан просят убрать свои машины с основных дорог.