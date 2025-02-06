Мэр Хабаровска попросил помощи в уборке снега

Сотрудники мэрии и предприятий уже не раз выходили на улицы для уборки снега. С начала циклона работники начали чистить тротуары и подходы к пешеходным переходам. Уборка продолжается круглосуточно, так как за первые шесть дней февраля выпало 88% месячной нормы осадков.