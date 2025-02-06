Виталий Хоценко обсудил с МАСС развитие промышленности и молодежной политики

«Мы начинаем подготовку к проведению в Омске двух заседаний координационного совета МАСС по промышленности и научно-техническому развитию. Омская область имеет хорошие наработки в части развития промышленного потенциала и достижения технологического суверенитета. Эти задачи перед нами ставит наш Президент Владимир Владимирович Путин. Мы готовы поделиться своим опытом с коллегами», — рассказал Хоценко.