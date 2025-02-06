Виталий Хоценко обсудил с МАСС развитие промышленности и молодежной политики

Губернатор Виталий Хоценко и председатель исполнительного комитета МАСС Геннадий Гусельников обсудили подготовку к заседаниям координационного совета МАСС по промышленному и техническому развитию, которые пройдут в марте 2025 года.
На встрече также обсудили подготовку коордсоветов по молодежной политике и по переходу к цифровой экономике.
«Мы начинаем подготовку к проведению в Омске двух заседаний координационного совета МАСС по промышленности и научно-техническому развитию. Омская область имеет хорошие наработки в части развития промышленного потенциала и достижения технологического суверенитета. Эти задачи перед нами ставит наш Президент Владимир Владимирович Путин. Мы готовы поделиться своим опытом с коллегами», — рассказал Хоценко.
Стороны обсуждали повестку совета МАСС по молодежной политике. В 2025 году Омск благодаря поддержке всей Сибири и полпреда президента России в СФО Анатолия Серышева завоевал статус «Молодежная столица России — 2025».
«Планируем провести у нас в Омске более 100 мероприятий, на которые ждем всю молодежь Сибири. Особое внимание уделили цифровизации, а также оздоровлению и питанию школьников», — отметил глава региона.
Хоценко добавил, что благодаря проекту «Сибирская школа — территория здоровья» омские школы перешли на единое меню. Разработка велась в автоматизированном режиме. Регион продолжит участие в проекте.