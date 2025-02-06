«Касается прежде всего кадров». Лукашенко назвал жестким требованием к председателям райисполкомов управлять частным сектором

При этом президент обратил внимание на то, что власти на самом деле на частников очень рассчитывают. И сообщил, что роль частника, особенно в производстве, будет повышена. Поэтому он заметил, что главам райисполкомов следует по основному своему функционалу управлять, требовать и нести ответственность одинаково как за частный, так и за государственный сектор.