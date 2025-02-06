«Касается прежде всего кадров». Лукашенко назвал жестким требованием к председателям райисполкомов управлять частным сектором

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал жестким требованием управление председателями райисполкомов частным сектором, сообщает БелТА.
Так, на совещании по вопросам совершенствования правового регулирования статуса председателя исполкома базового уровня, белорусский лидер напомнил о ранее поставленном вопросе об ответственности председателей исполкомов базового уровня за управление по всем направлениям, в том числе и частным сектором. Лукашенко заметил, что данный вопрос неоднозначно восприняли некоторые категории граждан.
— А то у нас получается, что частник это, вообще, не государство, это государство в государстве, — заметил он.
При этом президент обратил внимание на то, что власти на самом деле на частников очень рассчитывают. И сообщил, что роль частника, особенно в производстве, будет повышена. Поэтому он заметил, что главам райисполкомов следует по основному своему функционалу управлять, требовать и нести ответственность одинаково как за частный, так и за государственный сектор.
— И это касается прежде всего кадров, — добавил глава Беларуси.
Лукашенко назвал это своим жестоким своим требованием. И сказал, что никому не следует уходить от этого — «рассуждая и болтая языком о каком-то либерализме». К тому же он заметил, что в Беларуси «кое-кто еще не наелся» либерализма.
Резюмируя, Александр Лукашенко подчеркнул, что в стране проходят Год благоустройства и пятилетка качества, и что основная нагрузка при выполнении задач ляжет на регионы и их глав. Поэтому недопустимо, чтобы председатели райисполкомов ходили кланяться к руководителям частного сектора.
— Решения исполнительного комитета и председателя исполкома должны быть окончательными и обсуждению не подлежать. В плане функционала, который ложится на них, — заключил президент.
Ранее Александр Лукашенко оценил последствия повышения статуса председателя исполкома района или города.