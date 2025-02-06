Что нужно знать о жизни в Майами в 2025 году

— Я родилась в Хабаровске, но выросла и получила образование в Москве. Окончила факультет политологии Высшей школы экономики, затем Институт политических исследований в Париже, после чего вернулась в Москву и некоторое время работала по специальности. Потом я сменила профиль и начала работать в модной индустрии. У меня была успешная карьера: я много путешествовала, сотрудничала с люксовыми домами моды, ведущими мировыми дизайнерами и глянцевыми журналами. Мне очень нравилась моя жизнь и моя работа, но в 2022 году все изменилось. Все бренды, с которыми я сотрудничала, ушли из России. Вслед за ними из страны уехали многие мои клиенты, с которыми я работала как стилист-имиджмейкер. Я очень люблю Москву, свою семью и друзей, поэтому решение о переезде далось мне нелегко: долго сомневалась, переживала, плакала, надеялась, но в итоге все-таки уехала.