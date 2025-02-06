Собянин: количество задержек в движении трамваев сократилось более чем вдвое

Доля обособленных трамвайных путей в городе выросла до 82 процентов. Разделение рельсов и автодорог позволило сделать движение трамваев более предсказуемым — уменьшилось число аварий и сбоев на путях по вине других участников. За счет физического обособления время задержек этого вида транспорта сократилось более чем в два раза за последние три года. Так, положительную динамику можно отметить на улицах Бориса Галушкина, Красноказарменной и Орджоникидзе.