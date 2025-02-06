Собянин: количество задержек в движении трамваев сократилось более чем вдвое

Одно из ключевых направлений развития столичного транспорта — модернизация трамвайной сети. За 2024 год пассажиры совершили на трамваях свыше 190 миллионов поездок. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«Ведем постоянную работу по отделению трамвайных путей от автомобильных дорог. Больше 250 километров путей выделены физически, еще свыше 35 километров — разметкой», — написал Сергей Собянин.
Доля обособленных трамвайных путей в городе выросла до 82 процентов. Разделение рельсов и автодорог позволило сделать движение трамваев более предсказуемым — уменьшилось число аварий и сбоев на путях по вине других участников. За счет физического обособления время задержек этого вида транспорта сократилось более чем в два раза за последние три года. Так, положительную динамику можно отметить на улицах Бориса Галушкина, Красноказарменной и Орджоникидзе.
Рельсы, по которым проходят восемь трамвайных маршрутов — № 1, 6, 10, 15, 16, 17, 21 и 28, — полностью отделены от автомобильных дорог. На 90 процентов обособлены пути трамваев № 2, 13, 25 и 31.