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Проект музея Геворка Вартаняна в Ростове прошел экспертизу

Экспертиза утвердила проект строительства музея Геворка Вартаняна в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Проект строительства музея имени Героя Советского Союза Геворка Вартаняна в Ростове-на-Дону прошел экспертизу. Информацию об этом опубликовали на портале ГИС ЕГРЗ.

Планы и результаты инженерных изысканий проверили специалисты «Энергоэкспертпроект» из города Владимира. Решение с занесением сведений в реестр утвердили 3 февраля 2025 года.

Также в оповещении ГИС ЕГРЗ указано, что застройщиком объекта выступает ООО «Группа компаний “Сокол” из Ростова-на-Дону.

Напомним, речь идет о музее, который планируют открыть на Серафимовича, 70. Изначально под объект выделялось 500 кв. метров, но потом территорию увеличили до 2,2 тысячи кв. метров. Это позволило развернуть здание к улице Семашко. В феврале 2024 года был заложен первый камень в основание музея.

Выставочное пространство посвятят советскому разведчику Геворку Вартаняну — Герою Советского Союза, ветерану Великой Отечественной войны и Почетному гражданину города. Ростовчанин работал в десятках стран мира, и немалая часть информации о нем до сих пор остается засекреченной.