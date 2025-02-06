Проект музея Геворка Вартаняна в Ростове прошел экспертизу

Напомним, речь идет о музее, который планируют открыть на Серафимовича, 70. Изначально под объект выделялось 500 кв. метров, но потом территорию увеличили до 2,2 тысячи кв. метров. Это позволило развернуть здание к улице Семашко. В феврале 2024 года был заложен первый камень в основание музея.