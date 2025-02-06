Украинцы установили рекорд по запросам на убежище во Франции

Статистику по запросам опубликовало Министерство внутренних дел Франции. От украинцев поступило 13,6 тыс. заявлений на предоставление убежища, из них были поданы в первый раз 13,4 тыс. По сравнению с 2023 годом количество ходатайств от украинцев выросло на 293,3%, сообщает RTVI.
В ТОП-10 стран, жители которых чаще всех ходатайствовали о предоставлении убежища во Франции, также входят: Афганистан (10,4 тыс. обращений), ДР Конго (9,3 тыс.), Гвинея (8 тыс.), Кот-д’Ивуар (7 тыс.).
Всего за прошедший год 130 тыс. человек выразили желание получить статус беженца или защиту от преследования в родной стране во Франции, что на 5,5% меньше, чем в 2023 году.
В большинстве государств Евросоюза в 2024 году зафиксировали сокращение количества запросов на получение убежища. К примеру, желающих получить статус беженца в Норвегии и Швейцарии стало меньше на 12%, чем в 2023 году.
Чаще всего за предоставлением защиты в Европу в прошлом году обращались не украинцы, а сирийцы (15% от всех запросов), афганцы (8,8%), венесуэльцы (7,3%). Самыми востребованными странами для переезда в качестве беженца стали Германия, Испания и Франция. В ФРГ в 2024 году всего принято 213,5 тыс. ходатайств на предоставление защиты.