Украинцы установили рекорд по запросам на убежище во Франции

Чаще всего за предоставлением защиты в Европу в прошлом году обращались не украинцы, а сирийцы (15% от всех запросов), афганцы (8,8%), венесуэльцы (7,3%). Самыми востребованными странами для переезда в качестве беженца стали Германия, Испания и Франция. В ФРГ в 2024 году всего принято 213,5 тыс. ходатайств на предоставление защиты.