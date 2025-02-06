Омичи смогут улететь на Байкал прямым рейсом через Иркутск

Омичи могут отправиться в Иркутск и отдохнуть на Байкале. Стоимость билетов начинается от 10754 рублей. Об этом сообщил Омский аэропорт.
Авиакомпания S7 предлагает омичам долететь прямым рейсом до Иркутска. Из Омска вылеты осуществляются по вторникам и субботам в 01:00. В Иркутск самолет прибывает в 06:00.
Из Иркутска самолеты отправляется по понедельникам и пятницам в 22:50. В Омске самолет садиться в 00:20.
Цены на билет отличаются в зависимости от дня вылета. Так, 8 февраля билет на самолет из Омска в Иркутск стоит 10754 рубля. Отметим, что время в пути составит 2 часа 55 минут.
Ранее «КП Омск» сообщала, что улететь из Омска в Москву можно будет только по утрам.