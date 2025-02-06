Все билеты на смотровую площадку «Лахта Центра» раскупили

На сайте «Лахта Центра» можно было выбрать билеты для прогулки на три дня — 7, 8 и 9 февраля. Всего 39 экскурсий. Однако слоты на них раскупили еще вчера — всего за пару часов.
Не успевшим попасть на экскурсии нужно следить за сайтом «Лахта Центра» — билеты на следующие дни будут появляться там регулярно. Кроме того, ожидается, что со временем количество слотов в день будет увеличено.
Напомним, что cтоимость билета для взрослых составляла 1 500 рублей в пятницу и 1 700 рублей — в субботу и воскресенье. Купить их можно только на сайте и на конкретное время — приходить без билетов нет смысла.
В других странах давно практикуется продажа билетов на высотки для туристов и прочих желающих, но цены там выше. Так, в Дубае подняться на смотровую площадку (148 этаж) сверхвысокого небоскреба Бурдж-Халифа (828 метров) стоит более 10 700 рублей. Для того, чтобы оказаться на самом высоком этаже Эмпайр Стейт Билдинг (443,2 метра) в Нью-Йорке взрослому надо будет заплатить сумму от 7 700 рублей. В Китае же за подъем на башню в Макао (223 метра) попросят чуть более 9 600 рублей.
Корреспондент «Фонтанки» в прошедшую среду побывал на экскурсии в «Лахта Центре» и посмотрел на город с самой высокой в Европе видовой площадки. Подробнее — тут.