Все билеты на смотровую площадку «Лахта Центра» раскупили

В других странах давно практикуется продажа билетов на высотки для туристов и прочих желающих, но цены там выше. Так, в Дубае подняться на смотровую площадку (148 этаж) сверхвысокого небоскреба Бурдж-Халифа (828 метров) стоит более 10 700 рублей. Для того, чтобы оказаться на самом высоком этаже Эмпайр Стейт Билдинг (443,2 метра) в Нью-Йорке взрослому надо будет заплатить сумму от 7 700 рублей. В Китае же за подъем на башню в Макао (223 метра) попросят чуть более 9 600 рублей.