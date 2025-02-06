Учения по освобождению заложников провели в колледже Иркутска

В Иркутске прошли учения по освобождению заложников в здании. В них приняли участие представители Росгвардии, а также региональных МВД, ФСБ и МЧС. По сценарию, двое вооруженных людей ворвались в здание колледжа Байкальского Государственного университета, захватили студентов и выдвинули заведомо невыполнимые требования.