Учения по освобождению заложников провели в колледже Иркутска

В Иркутске прошли учения по освобождению заложников в здании. В них приняли участие представители Росгвардии, а также региональных МВД, ФСБ и МЧС. По сценарию, двое вооруженных людей ворвались в здание колледжа Байкальского Государственного университета, захватили студентов и выдвинули заведомо невыполнимые требования.
Силовики заблокировали условным террористам пути отхода и оцепили прилегающую к колледжу территорию. После разведки и разработки плана действий две штурмовые группы СОБР «Байкал» провели молниеносный штурм спортзала, где обезвредили преступников и спасли учащихся.
Далее подключилась инженерно-досмотровая группа ОМОН «Удар». Служебная собака обнаружила муляж взрывпакета. Его «обезвредили». Операция по освобождения заложников была успешна выполнена.