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В Краснодаре создадут сквер Героев Отечества

В 2025 году, объявленном годом защитника Отечества, в Краснодаре создадут сквер Героев Отечества.

Он появится на улице Постовой, напротив Городского Сада. Территорию, названную в честь бывшего главы Краснодара Валерия Самойленко, переименовали. Соответствующее решение приняли депутаты гордумы, сообщил в своем Telegram-канале мэр Евгений Наумов.

«Он [сквер] станет местом памяти. Особенно о тех, кто проявил мужество во время военной спецоперации», — говорит глава Краснодара.

В прошлом году жители города выбрали сквер для благоустройства в рамках нацпроекта. Там проведут благоустройство зеленой зоны, власти также планируют установить мемориал, посвященный защитникам Отечества.

При этом в городе намерены сохранить память о Валерии Самойленко. Его именем назовут сквер возле КубГТУ, в котором он был профессором кафедры менеджмента.

ЖКХ