Снег и 20-градусные морозы: погода в Астане на 7−9 февраля

Прогноз погоды в Астане
7 февраля в Астане ожидается переменная облачность, небольшой снег, поземка. Ветер северо-восточный 9−14, порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 12−14 мороза.
8 февраля переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 10−12 мороза.
9 февраля переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 7−9 мороза.
Ранее синоптики Казгидромета рассказали, что в ближайшие три дня на большей части Казахстана под влиянием обширного антициклона ожидается погода без осадков. На севере, северо-западе, юге страны ожидается небольшой снег с низовой метелью, в южных регионах прогнозируются осадки в виде дождя и снега. По Казахстану ожидается туман и усиление ветра.