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Снег и 20-градусные морозы: погода в Астане на 7−9 февраля

В Казгидромете опубликовали прогноз погоды в Астане на ближайшие три дня — с 7 по 9 февраля, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +2° 4 м/с 100% 759 мм рт. ст. +11°
Источник: Tengrinews

Прогноз погоды в Астане

7 февраля в Астане ожидается переменная облачность, небольшой снег, поземка. Ветер северо-восточный 9−14, порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 12−14 мороза.

8 февраля переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 10−12 мороза.

9 февраля переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 7−9 мороза.

Ранее синоптики Казгидромета рассказали, что в ближайшие три дня на большей части Казахстана под влиянием обширного антициклона ожидается погода без осадков. На севере, северо-западе, юге страны ожидается небольшой снег с низовой метелью, в южных регионах прогнозируются осадки в виде дождя и снега. По Казахстану ожидается туман и усиление ветра.