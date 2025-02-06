Снег и 20-градусные морозы: погода в Астане на 7−9 февраля

Ранее синоптики Казгидромета рассказали, что в ближайшие три дня на большей части Казахстана под влиянием обширного антициклона ожидается погода без осадков. На севере, северо-западе, юге страны ожидается небольшой снег с низовой метелью, в южных регионах прогнозируются осадки в виде дождя и снега. По Казахстану ожидается туман и усиление ветра.