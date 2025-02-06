Верховный суд начал рассматривать уголовное дело карателя Серафимовича

Верховный Суд Беларуси 6 февраля приступил к рассмотрению третьего уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны — в отношении Семена Серафимовича, пишет БелТА.
Свидетелями по уголовному делу, которое состоит из тридцати томов, проходят 54 человека. Обвиняемый — Семен Серафимович, 1910 года рождения, являющийся уроженцем деревни Скомарошки Минской губернии, являлся одним из пособников нацистских преступников, непосредственно участвовал в совершении геноцида белорусского народа. Осенью 1941 года Серафимович добровольно вступил под начало военизированного подразделения районной вспомогательной полиции в местечке Мир, а вскоре его возглавил. С осени 1943-го Серафимович возглавлял усиленный карательный отряд вспомогательной полиции Барановичей.
Фигуранта обвиняют в том, что, возглавляя вооруженные организованные группы и действуя в их составе, добровольно исполняя приказы командования территориальных формирований СС и оккупационной полиции, в ходе карательных операций и преступных акций он с подчиненными планомерно уничтожал узников гетто, уничтожал мирное население, совершал геноцид белорусского народа.
Установлено, что под руководством Серафимовича в результате карательный операций в Мирском районе было уничтожено не менее 3736 человек мирного населения еврейской национальности, в том числе не менее 519 детей и 66 стариков.
Каратель умер 7 августа 1997 года в Великобритании.
Ранее в совершении геноцида (ст. 127 Уголовного кодекса Беларуси) признанли виновными палачей Хатыни Владимира Катрюка и Константина Смовского, которым вынесли обвинительные приговоры без назначения наказания.
Ранее мы писали о том, что Верховный суд рассмотрит третье уголовное дело о геноциде белорусского народа.