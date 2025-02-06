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Ночью над Ростовской областью сбили восемь БПЛА

Количество сбитых БПЛА в небе над Ростовской областью уточнили в Минобороны России.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 6 февраля в небе над Ростовской областью сбили восемь БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Ранее оперативную информацию по ситуации также предоставил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Силы и средства ПВО отразили воздушную атаку в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Напомним, в ночь на 3 февраля в Ростовской области военные ликвидировали 29 беспилотников, еще 25 БПЛА сбили в ночь на 31 января в четырех городах и семи районах региона.