В Ростовской области детей мигрантов-нелегалов не будут брать в школы и детсады

— Школы и детские сады обязаны проверять статус пребывания детей и их родителей на территории РФ. Если выяснится, что родители находятся в стране незаконно, ребенок не сможет продолжить обучение. Это касается всех: и тех, кто только приехал, и тех, кто уже учится. Учреждения образования теперь не вправе принимать детей без соответствующих документов, — отметил Дмитрий Блинов.