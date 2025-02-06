В Ростовской области детей мигрантов-нелегалов не будут брать в школы и детсады

В Ростовской области ужесточат правила приема детей иностранных граждан в образовательные учреждения. Произойдет это из-за вступающих в силу изменений в федеральный закон «Об образовании». Детей нелегальных мигрантов перестанут зачислять в школы и детские сады, рассказал во время пресс-конференции врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по донскому региону Дмитрий Блинов.
По его словам, согласно новым нормам, дети мигрантов смогут быть зачислены в школы или детские сады только при условии, что их родители предоставят документы, подтверждающие их законное пребывание на территории Российской Федерации. Кроме того, родители должны будут подтвердить, что их ребенок прошел обучение и сдал экзамены на знание русского языка на уровне, достаточном для успешного освоения учебной программы.
— Школы и детские сады обязаны проверять статус пребывания детей и их родителей на территории РФ. Если выяснится, что родители находятся в стране незаконно, ребенок не сможет продолжить обучение. Это касается всех: и тех, кто только приехал, и тех, кто уже учится. Учреждения образования теперь не вправе принимать детей без соответствующих документов, — отметил Дмитрий Блинов.
По его словам, в прошлом году полицейские уже выявляли случаи, когда один или оба родителя находились в стране незаконно, а дети учились.
— В таких случаях принимались меры административного воздействия, включая выдворение за пределы страны. Ребенок не может остаться здесь без родителей, поэтому семьи покидали Россию вместе с детьми. Въезд таким лицам на территорию РФ был закрыт, — добавил врио начальника управления по вопросам миграции.