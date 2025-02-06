Белгидромет: морозы в Беларуси будут усиливаться

В пятницу и в предстоящие выходные республика продолжит находиться под влиянием гребня сибирского антициклона. Он обусловит преимущественно сухую погоду, лишь в ночные часы пятницы по западу страны, где сохранится влияние малоактивного фронтального раздела, пройдет небольшой снег. «Вместе с тем ночи будут становиться все более морозными, а дневной фон температур по-прежнему будет колебаться от слабого минуса до слабого плюса», — прогнозируют синоптики.