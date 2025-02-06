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Белгидромет: морозы в Беларуси будут усиливаться

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зима в Беларуси постепенно возвращает утраченные позиции, морозы будут усиливаться, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +2° 4 м/с 100% 759 мм рт. ст. +11°

«Температура воздуха продолжает понижаться. Правда, делает это постепенно, и в настоящее время все еще на 1−4 градуса превышает средние многолетние значения», — рассказали в Белгидромете.

В пятницу и в предстоящие выходные республика продолжит находиться под влиянием гребня сибирского антициклона. Он обусловит преимущественно сухую погоду, лишь в ночные часы пятницы по западу страны, где сохранится влияние малоактивного фронтального раздела, пройдет небольшой снег. «Вместе с тем ночи будут становиться все более морозными, а дневной фон температур по-прежнему будет колебаться от слабого минуса до слабого плюса», — прогнозируют синоптики.

В пятницу, 7 февраля, будет преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по западу ожидается небольшой снег. Ночью и утром местами может быть слабый туман, на отдельных участках дорог — гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит 2−8 мороза, при прояснениях до минус 10 градусов, максимальная днем — минус 3 — плюс 2 градуса.

«В предстоящие выходные Беларусь продолжит находиться на периферии антициклона, центр которого переместится на Кировскую область. Морозы окрепнут», — отметили в Белгидромете.

В субботу, 8 февраля, будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог может быть гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит 4−10 градусов мороза, при прояснениях до минус 12 градусов, максимальная днем — минус 3 — плюс 3 градуса.

В воскресенье, 9 февраля, осадков не ожидается. На отдельных участках дорог может быть гололедица. Температура воздуха минимальная ночью — 4−11 градусов мороза, местами до минус 14 градусов, максимальная днем — минус 3, плюс 2 градуса.

«С началом новой рабочей недели за погоду в нашей республике начнет отвечать антициклон скандинавского происхождения. Поэтому в Беларуси сохранится морозная и без осадков погода», — отметили в Белгидромете.

Так, 10—12 февраля (понедельник — среда) будет без осадков. На отдельных участках дорог — гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит 5−12 мороза, при прояснениях столбик термометра опустится до минус 16 градусов. Днем ожидается минус 4 — плюс 2 градуса.