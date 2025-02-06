33-летний Мурат Кубенов пропал без вести с фермы в Слюдянском районе

Владелец фермы в деревне Быстрая Слюдянского района обратился в полицию из-за исчезновения 33-летнего Мурата Кубенова. Днем 5 февраля мужчина покинул территорию сельхозпредприятия, где жил, не взяв с собой ни телефон, ни паспорт.