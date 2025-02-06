Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

33-летний Мурат Кубенов пропал без вести с фермы в Слюдянском районе

Мужчина ушел без паспорта и телефона.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Владелец фермы в деревне Быстрая Слюдянского района обратился в полицию из-за исчезновения 33-летнего Мурата Кубенова. Днем 5 февраля мужчина покинул территорию сельхозпредприятия, где жил, не взяв с собой ни телефон, ни паспорт.

— До настоящего момента его местонахождение неизвестно, — говорят в ГУ МВД России по Иркутской области.

Жителей региона просят не оставаться равнодушными. Если вы видели сибиряка или знаете, где он может находиться, свяжитесь с отделом полиции.

ПРИМЕТЫ.

Рост около 170−175 см, худощавого телосложения, волосы черные.

Был одет в черную куртку без капюшона, брюки и кроссовки.