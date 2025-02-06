В столице скорректировали работу системы отопления из-за похолодания

Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления из-за предстоящего похолодания. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Согласно прогнозам синоптиков, начиная с субботы и до
Технологические режимы работы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой воздуха на улице. Задания на изменение выдают заранее на основании краткосрочного прогноза погоды. Отпуск тепла регулируется двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.
Корректировка проводится под контролем диспетчерских служб ПАО «МОЭК» в автоматическом режиме.