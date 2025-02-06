В столице скорректировали работу системы отопления из-за похолодания

«Согласно прогнозам синоптиков, начиная с субботы и до 19—20 февраля температура воздуха в столичном регионе в ночные часы может понижаться до минус 10 градусов. В связи с похолоданием скорректировали температуру теплоносителя в магистральных сетях, в настоящее время она полностью соответствует нормативным значениям», — отметил Петр Бирюков.