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В столице скорректировали работу системы отопления из-за похолодания

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в ночные часы будет понижаться до минус 10 градусов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления из-за предстоящего похолодания. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Согласно прогнозам синоптиков, начиная с субботы и до 19—20 февраля температура воздуха в столичном регионе в ночные часы может понижаться до минус 10 градусов. В связи с похолоданием скорректировали температуру теплоносителя в магистральных сетях, в настоящее время она полностью соответствует нормативным значениям», — отметил Петр Бирюков.

Технологические режимы работы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой воздуха на улице. Задания на изменение выдают заранее на основании краткосрочного прогноза погоды. Отпуск тепла регулируется двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.

Корректировка проводится под контролем диспетчерских служб ПАО «МОЭК» в автоматическом режиме.

ЖКХ