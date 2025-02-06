В Кремле объяснили отставку Борисова ротацией и необходимостью развития «Роскосмоса»

«Безусловно, мы ожидаем, что при Дмитрии Баканове частные космические компании получат большую поддержку, нежели это было прежде. Потому что все-таки это совсем другое поколение: другие взгляды на саму систему управления и то, как должны выполняться задачи государства, и понимание того, что эти задачи могут выполняться в том числе в сотрудничестве и в партнерстве с частными компаниями. В принципе, как это происходит в большинстве стран мира, включая коммунистический Китай и другие страны», — заключил Мансуров.