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Прокуратура проведет проверку из-за отсутствия почтальона в деревне под Тулуном

Сообщение опубликовали в сети.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители одной из деревень Тулунского района пожаловались на отсутствие почтальона. Информацию об этом опубликовали в соцсетях. На сообщение отреагировала Тулунская межрайонная прокуратура.

— В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению трудового законодательства при начислении заработной платы работникам почты и иных законов при организации доставки пенсий гражданам, обеспечении транспортной доступности, — отмечают в ведомстве.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.