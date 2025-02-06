Прокуратура проведет проверку из-за отсутствия почтальона в деревне под Тулуном

Жители одной из деревень Тулунского района пожаловались на отсутствие почтальона. Информацию об этом опубликовали в соцсетях. На сообщение отреагировала Тулунская межрайонная прокуратура.
— В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению трудового законодательства при начислении заработной платы работникам почты и иных законов при организации доставки пенсий гражданам, обеспечении транспортной доступности, — отмечают в ведомстве.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.