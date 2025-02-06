В Казани планируют построить крупнейший в Европе центр водных видов спорта

Создание объекта — часть программы «Казань — город на воде», разработанной Институтом развития города. Программа предусматривает комплексное развитие прибрежных территорий, создание комфортных общественных пространств, пляжей, набережных, а также транспортно-рекреационных комплексов. Всего в черте города планируется строительство 17 крупных объектов речной инфраструктуры, включая 11 городских марин, городской яхт-клуб и судостроительный кластер. Кроме того, в центральной части города планируется возвести детско-юношеский Центр водной культуры с парусной школой.