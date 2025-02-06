В Калужской области будут использовать ИИ для социально-экономического прогноза

«Целевыми показателями модуля демографии стали численность населения, общий коэффициент рождаемости, коэффициент естественного прироста населения и другое. Целевые показатели модуля занятости и труда — численность рабочей силы, численность занятых в экономике, реальная заработная плата работников организаций, индекс производительности труда и другое. Расчет показателей производился как в разрезе отраслей, так и для всего региона (района, города в зависимости от предоставляемой информации). Разработка модели подчеркивает стремление Калужской области к внедрению передовых технологий в управление и может стать важным шагом в развитии цифрового государственного управления в России», — уточняется в сообщении.