В Калужской области будут использовать ИИ для социально-экономического прогноза

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские ученые создадут систему, которая при помощи технологий искусственного интеллекта (ИИ) будет прогнозировать демографические и социально-экономические изменения в Калужской области. Аналогичные решения доказали свою эффективность в Санкт-Петербурге и Вологодской области, сообщила пресс-служба Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова.
«Высшая школа государственного администрирования МГУ им. М. В. Ломоносова и Центральный экономико-математический институт РАН выбрали Калужскую область в качестве площадки для создания агент-ориентированной модели, разработанной совместно с правительством региона. Модель, основанная на технологиях искусственного интеллекта и нейронных сетей, предназначена для прогнозирования демографических и социально-экономических изменений», — говорится в сообщении.
Агент-ориентированное моделирование (АОМ) активно развивается в государственном администрировании, мониторинге и анализе. Этот метод позволяет на основе реальных статистических данных создать модель общества того или иного региона для прогноза сценариев развития различных процессов.
«АОМ как инструмент прогнозирования и планирования может качественно повысить эффективность процесса принятия управленческих решений, что показал опыт разработки и использования [моделей] для Вологодской области и Санкт-Петербурга», — считает директор Высшей школы государственного администрирования МГУ Валерий Макаров, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
В создании концепции ИИ-модели для Калужской области, основанной на АОМ и методах статистического и эконометрического анализа, приняли участие специалисты Центрального экономико-математического института РАН, МГУ и представители органов исполнительной власти Калужской области.
«Целевыми показателями модуля демографии стали численность населения, общий коэффициент рождаемости, коэффициент естественного прироста населения и другое. Целевые показатели модуля занятости и труда — численность рабочей силы, численность занятых в экономике, реальная заработная плата работников организаций, индекс производительности труда и другое. Расчет показателей производился как в разрезе отраслей, так и для всего региона (района, города в зависимости от предоставляемой информации). Разработка модели подчеркивает стремление Калужской области к внедрению передовых технологий в управление и может стать важным шагом в развитии цифрового государственного управления в России», — уточняется в сообщении.