Эксперт Войтоловский отметил важность создания собственных баз данных в РФ

«Особенно это важно для экономических и политических наук, но и также подобные инструменты сейчас используются в области исторических и философских исследований. В этих областях науки активно внедряются различные подходы и методы, в рамках которых активно используются не только классические методы анализа текстов, но и различные подходы из мира “больших данных”, — подытожил Войтоловский.