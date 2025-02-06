Эксперт Войтоловский отметил важность создания собственных баз данных в РФ

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российскому научному сообществу жизненно важно разработать свои собственные базы данных научной информации, а также создать инструменты для работы с этими наборами данных, что необходимо для ведения самых современных исследований в гуманитарных науках. Такое мнение выразил в ТАСС на пресс-конференции членов экспертных советов Российского научного фонда (РНФ) директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский.
«Для нашей страны сейчас является особенно актуальной разработка собственного инструментария для работы с базами данных, “большими данными” и прочими источниками информации. Нас отрезали от большинства западных проектов такого рода, что поставило перед нами вопрос — какие собственные базы и инструменты мы можем создать. Уже сейчас можно говорить, что есть устойчивая тенденция на разработку таких проектов», — пояснил Войтоловский.
Как отметил директор ИМЭМО РАН, сейчас эти вопросы активно решаются российскими учеными, в том числе научными коллективами, работающими в рамках грантов и проектов Российского научного фонда. Это характерно и для общественных и социальных наук, в равной степени пострадавших от лишения доступа к международным базам данных и инструментарию, необходимому для ведения работы с источниками.
«Особенно это важно для экономических и политических наук, но и также подобные инструменты сейчас используются в области исторических и философских исследований. В этих областях науки активно внедряются различные подходы и методы, в рамках которых активно используются не только классические методы анализа текстов, но и различные подходы из мира “больших данных”, — подытожил Войтоловский.