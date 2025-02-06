Ричмонд
+3°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии утверждены границы двух братских могил

В Башкирии утверждены границы Братской могилы советских активистов, погибших за власть Советов в 1918 году от кулаков-контрреволюционеров (18 человек).

Источник: Башинформ

Объект культурного наследия регионального значения расположен по адресу: Мечетлинский район, село Большеустьикинское, ул. Трактовая, 11. Соответствующий приказ Башкультнаследия размещен на официальном портале правовой информации.

Документ также регламентирует режим использования территории объекта.

Еще одним приказом Башкультнаследия утверждены границы и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила группы красногвардейцев, погибших в период гражданской войны в 1918 году». Этот объект находится в деревне Кистяк Дуванского района.