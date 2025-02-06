В Башкирии утверждены границы двух братских могил

Объект культурного наследия регионального значения расположен по адресу: Мечетлинский район, село Большеустьикинское, ул. Трактовая, 11. Соответствующий приказ Башкультнаследия размещен на официальном портале правовой информации.
Документ также регламентирует режим использования территории объекта.
Еще одним приказом Башкультнаследия утверждены границы и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила группы красногвардейцев, погибших в период гражданской войны в 1918 году». Этот объект находится в деревне Кистяк Дуванского района.