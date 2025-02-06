В РНФ назвали перспективные направления в онкологии

В области иммунотерапии, как рассказал Алексеев, поддержан проект коллектива Института биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова по усилению терапевтического потенциала противоопухолевых препаратов с помощью активизации «натуральных киллеров», — клеток врожденного иммунитета, которые имеются в организме человека, но часто их слишком мало, и они неактивны.