В РАН назвали создание чипов для исполнения кода ИИ одним из приоритетов для РФ

«Если говорить про доверие и безопасность, то нам необходимо проводить не только независимые исследования в области ИИ, но и разрабатывать свою аппаратуру. Мы часто говорим о том, что мы отстаем в развитии “железа”, однако нам жизненно необходимо создать аппаратную базу, способную проводить так называемый инференс — исполнять код уже обученной системы искусственного интеллекта. Для этого нужно проводить целый пласт исследований, в том числе в области фотоники и нейроморфных вычислений», — отметил Аветисян.