В РАН назвали создание чипов для исполнения кода ИИ одним из приоритетов для РФ

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российская наука и микропроцессорная промышленность должны в приоритетном порядке разработать технологии и аппаратные платформы, позволяющие запускать и эксплуатировать уже обученные нейросети и системы машинного обучения. Об этом заявил в ТАСС на пресс-конференции членов экспертных советов Российского научного фонда (РНФ) директор Института системного программирования РАН Арутюн Аветисян.
«Если говорить про доверие и безопасность, то нам необходимо проводить не только независимые исследования в области ИИ, но и разрабатывать свою аппаратуру. Мы часто говорим о том, что мы отстаем в развитии “железа”, однако нам жизненно необходимо создать аппаратную базу, способную проводить так называемый инференс — исполнять код уже обученной системы искусственного интеллекта. Для этого нужно проводить целый пласт исследований, в том числе в области фотоники и нейроморфных вычислений», — отметил Аветисян.
По его словам, российские ученые обладают достаточными компетенциями и серьезным заделом во многих подобных областях, в которых международное сообщество ожидает новых прорывов в области развития ИИ. В частности, исследования в области разработки нейроморфных вычислительных систем сейчас ведутся силами Курчатовского института, а также других ведущих российских научных центров. Их развитие позволит России обеспечить независимость в данной области IT-технологий, подытожил эксперт.