В Ростовской области иностранцам-нелегалам дали время узакониться до 30 апреля

С 5 февраля 2025 года в России вступили в силу изменения в Федеральный закон, регулирующий правовое положение иностранных граждан. Согласно новым правилам, все нелегально находящиеся на территории России, в том числе и Ростовской области, иностранцы будут включены в Реестр контролируемых лиц. Об этом во время пресс-конференции сообщил врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по донскому региону Дмитрий Блинов.
— Реестр контролируемых лиц включает всех иностранных граждан, которые находятся на территории нашей страны, в том числе в Ростовской области, с нарушением действующего законодательства. Это те, кто не встал на миграционный учет, не зарегистрировался или не получил необходимые разрешительные документы, — пояснил представитель полиции.
С 30 апреля 2025 года иностранцы, попавшие в реестр, не смогут подавать документы в МФЦ для получения государственных услуг. Для них также вводятся серьезные ограничения: запрет на смену места жительства без уведомления органов внутренних дел, выезд за пределы региона, заключение брака, открытие банковских счетов и регистрацию транспортных средств.
— Реестр контролируемых лиц дает нам право и основания, я говорю про органы внутренних дел, принимать к данной категории иностранных граждан режим высылки, — отметил Дмитрий Блинов.
Однако у нелегалов есть шанс легализоваться. Указ Президента предоставляет им возможность урегулировать свой правовой статус до 30 апреля 2025 года.
Полицейский призвал работодателей, у которых работают иностранные граждане, помочь им легализоваться. В ведомстве готовы выдать патенты или разрешения на работу в зависимости от страны происхождения мигранта.
Также он подчеркнул, отказом в легализации может послужить наличие непогашенной судимости, неоднократное совершение административных правонарушений и представление угрозы национальной безопасности.
— Если трудовой мигрант, либо просто иностранный гражданин, пребывающий на территории области, нигде себя не проявил в плохих моментах, статус его будет урегулирован, и он может спокойно находиться в пределах Российской Федерации, — отметил врио начальника управления по вопросам миграции.
Также он добавил, что с 1 января 2025 года Реестр контролируемых лиц доступен на сайте МВД России. Работодатели обязаны проверять наличие иностранных работников в этом реестре перед приемом на работу.