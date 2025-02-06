В Ростовской области иностранцам-нелегалам дали время узакониться до 30 апреля

С 5 февраля 2025 года в России вступили в силу изменения в Федеральный закон, регулирующий правовое положение иностранных граждан. Согласно новым правилам, все нелегально находящиеся на территории России, в том числе и Ростовской области, иностранцы будут включены в Реестр контролируемых лиц. Об этом во время пресс-конференции сообщил врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по донскому региону Дмитрий Блинов.