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Самолет из Москвы в Уфу зафиксировал во время рейса ложную метку в системе предупреждения столкновения

Авиарейс Москва-Уфа в полете обнаружил ложную метку в системе TCAS.

Источник: Комсомольская правда

C самолетом, следовавшим из Москвы в Уфу, произошло происшествие. Об этом рассказал Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Все случилось вечером в минувшее воскресенье — 2 февраля. На высоте 365 метров команда воздушного судна доложила о наблюдении метки по TCAS (системе предупреждения столкновения самолетов). Однако поблизости другие самолеты отсутствовали.

Экипаж принял решение продолжить путь к столице Башкирии. Никаких внештатных ситуаций больше не происходило.

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