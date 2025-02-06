Власти региона и водители раскритиковали реализацию грузового каркаса в Ростове

В Ростовской области вновь вернулись к вопросу грузового каркаса, предполагающего ограничения и штрафы для фур и других большегрузов в Ростове-на-Дону. Реализацию этого проекта ранее начали критиковать водители, теперь же по ситуации также высказался врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Донской глава отметил, что специальные камеры в местах ограничений фиксируют не только нарушителей, но и тех, кто имеет право проезда. В итоге штрафы получают те, кто их получать не должен.
— Схема дорожного движения и администрирования камер фиксаций нарушений оказалась несовершенной. И на штрафы попали те, кто по закону имеют право ездить по городу, не нарушая правила дорожного движения, в том числе те, кто занимается жизнеобеспечением города, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
Врио главы региона поручил городским властям оперативно разобраться в ситуации и навести порядок с работой камер. Системное решение должны разработать вместе с ЦАФАПом.
Напомним, грузовой каркас состоится из сети объездных дорог для грузовиков. Фурам запретили проезжать по некоторым улицам в утренние и вечерние часы. За соблюдением этих правил следят с помощью дорожных камер.
Предполагается, что грузовой каркас должен избавить город от транзитного транспорта, снизить аварийность, улучшить экологию и сохранить состояние дорог.