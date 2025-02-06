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Омские магазины начали продавать хлеб в миниатюрных упаковках

Такой формат упаковки рассчитан на разовое потребление.
Источник: Комсомольская правда

В омских магазинах на прилавках появились упаковки хлеба по три нарезанных кусочка. Цена за одну такую упаковку — 20 рублей.

Глава минсельхоза Омской области Николай Дрофа заявил, что формат такой упаковки вызван реагированием на потребительский рынок.

«Это реагирование на рынок — есть запрос на такой формат реализации продукции. Людям больше не нужны килограммовые булки, полукилограммовые. Нужен хлеб для разового потребления. То есть люди меняют культуру потребления хлеба, есть потребность в этом. Производители реагируют на такую потребность», — рассказал Николай Дрофа порталу NGS55.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в омских магазинах начали продавать хлеб из фиолетовой пшеницы.