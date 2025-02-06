Омские магазины начали продавать хлеб в миниатюрных упаковках

«Это реагирование на рынок — есть запрос на такой формат реализации продукции. Людям больше не нужны килограммовые булки, полукилограммовые. Нужен хлеб для разового потребления. То есть люди меняют культуру потребления хлеба, есть потребность в этом. Производители реагируют на такую потребность», — рассказал Николай Дрофа порталу NGS55.