Омские магазины начали продавать хлеб в миниатюрных упаковках

В омских магазинах на прилавках появились упаковки хлеба по три нарезанных кусочка. Цена за одну такую упаковку — 20 рублей.
Глава минсельхоза Омской области Николай Дрофа заявил, что формат такой упаковки вызван реагированием на потребительский рынок.
«Это реагирование на рынок — есть запрос на такой формат реализации продукции. Людям больше не нужны килограммовые булки, полукилограммовые. Нужен хлеб для разового потребления. То есть люди меняют культуру потребления хлеба, есть потребность в этом. Производители реагируют на такую потребность», — рассказал Николай Дрофа порталу NGS55.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в омских магазинах начали продавать хлеб из фиолетовой пшеницы.